Gilead получит ЛП от первичного билиарного холангита с покупкой CymaBay за $4,3 млрд

Gilead приобретет американскую CymaBay Therapeutics за $4,3 млрд. В рамках сделки компания получит ее экспериментальный препарат для лечения заболеваний печени, в частности первичного билиарного холангита (ПБХ). Речь идет о препарате «Селадельпар», продажи которого в случае одобрения, согласно данным аналитиков, составят $1,9 млрд к 2029 году.

Завершение сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Данная сделка позволит Gilead развиваться за пределами их основного бизнеса по борьбе с ВИЧ. К слову, в день заключения соглашения о покупке CymaBay американский регулятор FDA принял заявку на регистрацию «Селадельпара», присвоив ему статус приоритетного рассмотрения. Вердикт по этой заявке будет вынесен 14 августа 2024 года.

По информации Gilead, «Селадельпар» – единственная на сегодняшний день разработка, продемонстрировавшая статистически значимые результаты в лечении ПБХ в ходе третьей фазы клинических испытаний. ПБХ – это редкое аутоиммунное хроническое заболевание, возникающее в результате атаки желчных протоков в печени Т-клетками. В большинстве случаев пациенты не замечают никаких симптомов, но они могут проявиться на любой стадии заболевания в виде кожного зуда и быстрой утомляемости.

Заявление о сделке прозвучало на фоне ряда неудач Gilead. Так, ее экспериментальное пероральное противовирусное средство против COVID-19 обелдезивир не достигло главной цели в испытаниях на негоспитализированных пациентах, а противораковый препарат Trodelvy не смог значительно улучшить выживаемость ранее лечившихся пациентов с одним из видов рака легких. Кроме того, ранее регулятор здравоохранения США приостановил испытания ее препарата от рака крови в связи с повышенным риском смерти пациентов в некоторых исследованиях.

gxpnews