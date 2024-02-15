Россия рассматривает возможность импорта ветпрепаратов из Индии

Делегация экспертов из подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» проводит инспекцию одного из крупнейших в Индии производителя препаратов для ветеринарного применения. В случае положительного вердикта завод получит российский сертификат GMP и сможет реализовывать в стране свою продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Компания получит возможность поставлять на российский рынок широкий ассортимент антибиотиков, витаминных премиксов, противопаразитарных и антигистаминных средств в различных лекарственных формах для лечения и профилактики заболеваний животных», – подчеркивается в сообщении. При этом не уточняется, о каком именно производителе ветлекарств идет речь.

В ведомстве отмечают, что Индия является одним из мировых лидеров в области производства ветеринарных препаратов. «Индийские фармкомпании не только снабжают лекарственными средствами для животных страны Азии и Африки, но и находят признание на рынках стран Европейского союза и СНГ. Теперь индийские производители активизировали работу по регистрации своих препаратов в России», – сообщает Россельхознадзор.

Индийские производители, в свою очередь, демонстрируют высокую заинтересованность в российском рынке и готовы подтверждать соответствие своей продукции российским требованиям надлежащей производственной практики (GMP), добавили в пресс-службе. Напомним: с 1 сентября 2023 года продукция компаний, не получивших российский сертификат GMP, не может поставляться в Россию и реализовываться на территории страны.

gxpnews