«Герофарм» анонсировал КИ первого российского инсулина с недельным профилем

Российская компания «Герофарм» в марте 2024 года начнет клинические испытания инсулина сверхдлительного действия с недельным профилем на здоровых добровольцах. Доклинические исследования завершились в конце 2023 года.

«Весь комплекс доклинических исследований закончен. В этом году, я думаю, в марте, мы уже приступим к исследованиям препарата на здоровых добровольцах. <…> Таких продуктов в России еще не зарегистрировано», – заявил генеральный директор компании Петр Родионов на пленарной сессии Дня промышленности в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Особенность разработки в том, что применять такой инсулин потребуется не чаще одного раза в неделю. Как ранее отмечал Родионов, в 2024 году компания планирует зарегистрировать всю линейку инсулинов.

gxpnews