Компания из США привлекла $170 млн на разработку удваивающего потерю веса ЛП

Американская BioAge Labs привлекла $170 млн на разработку терапевтических средств для лечения ожирения и метаболических заболеваний. В частности, средства пойдут на продолжение второй фазы испытаний ведущего перорального препарата компании с действующим веществом азелапраг, который, как ожидается, способен удваивать эффект от популярных лекарств для борьбы с ожирением, таких как семаглутид или тирзепатид.

Этот довод подтвердился в процессе доклинических исследований азелапрага. Выяснилось, что препарат может удвоить потерю веса, наблюдаемую при приеме инкретиновых препаратов, с дополнительными преимуществами для состава тела и работы мышц.

А в ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал способность ускорять метаболизм, увеличивать энергозатраты и предотвращать атрофию мышц у здоровых пожилых людей во время постельного режима. Предстоящие клинические исследования второй фазы в комбинации с Zepbound (тирзепатид) от Eli Lilly начнутся в середине 2024 года.

Zepbound одобрен в США для лечения ожирения в ноябре 2023 года. Средство имеет ту же формулу, что и препарат-блокбастер для лечения диабета второго типа Mounjaro, который был одобрен FDA в мае 2022 года и назначался пациентам для борьбы с лишним весом офф-лейбл.

Согласно результатам двух исследований третьей фазы, в которых приняли участие 2539 пациентов, весивших в среднем 230 кг, при максимальной дозе тирзепатида (15 мг) пациенты потеряли в среднем 48 кг за 72 недели. Те, кто принимал наименьшую дозу (5 мг), потеряли в среднем 34 кг.

gxpnews