Сеченовский университет применит квантовые технологии для ускорения разработки ЛП

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова договорился с фондом «Сколково», Международным центром квантовых технологий и «Облачными квантовыми технологиями» о сотрудничестве в целях создания экосистемного научно-технологического и бизнес-сообществ в сфере квантовых технологий в медицине. Стороны подписали соглашение на полях Форума будущих технологий, который проходит 13-14 февраля в Центре международной торговли в Москве.

Одно из главных направлений сотрудничества – создание новых лекарств. Кроме того, поставлены следующие задачи: ускорение сбора и анализа генома, совершенствование квантового машинного обучения в медицине, а также повышение точности диагностики заболеваний. Стороны также сосредоточатся на организации научно-практических конференций и подготовке совместных публикаций и образовательных программ.

«Для Сеченовского университета сотрудничество в этом направлении означает не только возможность применять передовые вычислительные технологии в своих исследованиях и разработках в области биомедицины, но и междисциплинарное взаимодействие с ведущими учеными в области квантовых технологий, позволяющее принципиально на ином уровне говорить о развитии отечественной медицины и фармацевтики», – приводит пресс-служба слова ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко. По его словам, квантовые вычисления позволят намного более точно понимать, предсказывать и лечить заболевания и создавать лекарства.

Ранее МГМУ им. И. М. Сеченова и «Яндекс» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, которое предполагает разработку новых методов лечения с применением облачных технологий, развитие технологий искусственного интеллекта и big data, а также поддержку образовательных программ в области IT для студентов-медиков. Кроме того, партнеры договорились о помощи компаниям, специализирующимся на создании медицинского программного обеспечения.

«Наша цель – создать принципиально новые технологии и методы лечения. Именно поэтому мы объединяем усилия с крупнейшей IT-компанией на российском рынке», – заявил первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов.

gxpnews