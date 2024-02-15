На Форуме будущих технологий представили медицинские разработки

На стенде Минздрава РФ «Будущие технологии для медицины здравоохранения» представлены достижения по шести сквозным направлениям здравоохранения: генетические технологии, нейротехнологии, регенеративная медицина, ядерная медицина, цифровые технологии и искусственный интеллект, биобезопасность.

«Выставочная экспозиция Форума будущих технологий представляет прорывные технологии медицины и передовые достижения нашего научного сообщества. Многие прототипы, представленные сегодня, уже готовы к внедрению, ряд проектов реализуется на территории страны. Инновации внедряются постоянно, и то, что вчера мы назвали нашим будущим, сегодня уже реализовано и успешно применяется в повседневной жизни», – отметила вице-премьер РФ, сопредседатель Организационного комитета Татьяна Голикова.

Пространство Роспотребнадзора представляет собой информационную площадку, на которой демонстрируются различные технологии и методы, направленные на обеспечение биобезопасности. Здесь представлены мобильные комплексы, возможности современной лабораторной диагностики, платформы VGARus и SOLA, технологии CRISPR/Сas и другие. На стенде – макеты мобильных лабораторий, позволяющих осуществлять быструю и качественную работу на местах, что является ключевым в борьбе с угрозами общественному здоровью.

«Форум будущих технологий является площадкой для презентации достижений российской науки. В этом году мероприятие посвящено будущему медицины, и это то направление, где наша страна, бесспорно, является мировым лидером по целому ряду областей. Выставочная экспозиция форума – один из ярких акцентов мероприятия, место, где можно лично ознакомиться с уникальными наработками и технологиями нашей медицины», – подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На стенде Газпромбанка посетители выставочной зоны форума могут ознакомиться с интерактивной картотекой научно-технологических направлений, развивающихся в Центре по междисциплинарным исследованиям в области нейробиотеха LIFT, а также двумя продуктами – квантовыми точками с молекулярной in vitro диагностикой и программно-аппаратным комплексом, реализующим технологию мгновенной нейрообратной связи.

«Росатом» впервые показывает аппарат нового поколения, предназначенный для лечения онкозаболеваний, – линейный ускоритель «Торус», а также устройство «Сангинокс», которое синтезирует из воздуха и подает оксид азота в контур крови при использовании аппаратов искусственного кровообращения. Гостям форума также представлено применение квантовых технологий в решении задач моделирования, что важно для разработки новых материалов и лекарств. Кроме того, посетители могут увидеть макеты радиофармпрепаратов, медизделий – микроисточников на основе йода-125, офтальмоаппликаторов на основе рутения-106 («Росатом» – их единственный производитель в РФ) и стронция-90 (единственный в мире производитель), компактного генератора рения-188 ГРЕН-1, а также персонализированные и серийные медицинские изделия из композитов.

Резидент фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) «КардиоКВАРК» представляет кресло со встроенным электрокардиографом для самостоятельной регистрации ЭКГ. Такие кресла, установленные в МФЦ, поликлиниках и больницах, успешно применяются в системе здравоохранения Москвы, Московской и Брянской областей, Хабаровского края. Еще одну инновацию представил резидент «Сколково» «Робоскан». Это роботизированная система ультразвуковой диагностики, в которой реализуется разделение процессов сбора данных и анализа результатов с возможностью удаленного управления и последующей полной автоматизацией процесса исследования, с использованием нейросети для обработки ультразвуковых изображений на базе накопленных результатов обследований.

Сбер представляет семь инноваций в области здравоохранения, среди них – Центр управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт с применением ИИ, цифровой помощник врача AIDA, медицинский помощник GigaChat и другие.

На стенде правительства Москвы в интерактивном формате впервые представлены инновационные решения, которые выступают драйвером развития московского здравоохранения.

Единственную в мире методику объективного биохимического тестирования психического здоровья человека на основе липидных биомаркеров в крови представляет Сколковский институт науки и технологий. Методика позволяет с помощью омиксных технологий оценивать состояние психического здоровья и помогает врачам диагностировать заболевание еще до появления симптомов. Здесь же можно ознакомиться с методиками очувствления протезов и купирования фантомных болей, системой маркировки на базе блокчейн, позволяющей вести индивидуальный учет лекарств до момента принятия препарата пациентом, и другие инновационные решения.

Форум будущих технологий проводится согласно плану Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом президента Владимира Путина.

Организатором форума выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке Минздрава и Минобрнауки РФ, ФМБА, Роспотребнадзора, РАН и Российского квантового центра. Соорганизаторы – Газпромбанк, госкорпорация «Росатом», правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры – РЖД, фонд «Сколково». Партнер деловой программы – «Р-Фарм».

Официальный сайт Форума будущих технологий: future-forum.tech.