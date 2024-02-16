FDA одобрило инъекции илопроста для снижения риска ампутации после обморожения

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило инъекцию Aurlumyn (илопрост) от Eicos Sciences, которая применяется для снижения риска ампутации конечностей при обморожении. Как заявили в самой компании, это первый препарат для борьбы с последствиями тяжелого обморожения с доказанной эффективностью.

Тяжелое обморожение часто сопровождается замерзанием кожи и лежащих под ней тканей, из-за чего прекращается кровоток. Зачастую такие состояния приводят к ампутации. Ожидается, что Aurlumyn появится в продаже весной 2024 года, хотя его цена еще не определена.

Действующее вещество илопрост расширяет кровеносные сосуды и предотвращает свертывание крови. Первоначально препарат на его основе был одобрен в 2004 году для лечения легочной артериальной гипертензии. В инструкции к Aurlumyn указывается, что препарат может вызывать симптоматическую гипотензию.

Эффективность Aurlumyn при лечении тяжелых обморожений была установлена ​​в ходе открытого контролируемого исследования с участием 47 взрослых. Все они получали аспирин внутривенно (в рамках стандартного лечения), а одна из групп – дополнительно илопрост по шесть часов ежедневно в течение восьми дней. Первичным показателем эффективности было сканирование костей, полученное через семь дней после обморожения, которое использовалось для прогнозирования необходимости ампутации хотя бы одного пальца руки или ноги.

На седьмой день результаты сканирования костей, указывающие на необходимость ампутации, наблюдались у 0% (0 из 16) пациентов, получавших только илопрост (группа 1), по сравнению с 19% (3 из 16) пациентов во второй группе и 60% (9 из 15 пациентов) пациентов в третьей группе.

gxpnews