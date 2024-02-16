GAVI: новый план по разработке вакцин в Африке потребует $1 млрд

До $1 млрд будет выделено на ускорение производства вакцин в Африке в рамках новой схемы, анонсированной GAVI – Альянсом по вакцинам, сообщила ВОЗ. Проект призван решить проблему неравенства в доступе к профилактическим препаратам, то есть не повторить тот сценарий, который разворачивался в период пандемии COVID-19. Кроме того, применение собственных вакцин для борьбы с болезнями, от которых ежегодно умирают сотни тысяч африканцев, такими как холера и малярия, снизило бы показатель смертности на материке.

Африканский союз (АС) поставил задачу, чтобы к 2040 году африканская промышленность по производству вакцин поставляла более 60% от общего количества доз профилактических препаратов, необходимых местным жителям. Сейчас этот показатель занимает всего лишь 1%. Пандемия COVID-19 стала причиной запуска множества инициатив, но частично они оказались неэффективными из-за высоких стартовых затрат, особенно когда ажиотаж вокруг темы вакцинации спал с уходом пандемии.

Ожидается, что новая инициатива будет запущена в июне 2024 года. Частично финансирование проекта будет осуществляться за счет средств, оставшихся от инициативы COVAX – схемы, созданной во время пандемии, чтобы помочь вакцинам добраться до беднейших стран мира. «Главная цель – создать денежный резерв на десятилетний период, чтобы обеспечить устойчивое развитие африканской индустрии вакцин», – заявил Дэвид Киндер, директор GAVI по финансированию развития.

gxpnews