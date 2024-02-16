В 2026 году BioNTech планирует выпустить на рынок первые вакцины от рака

Немецкая BioNTech объявила о планах по выпуску на рынок первых в мире вакцин от рака. Получение лицензии на такие препараты ожидается уже в 2026 году. Об этом сообщили соучредители BioNTech Озлем Туреджи и Угур Шахин.

«Ожидаем, что первые наши противораковые вакцины будут лицензированы к 2026 году и поступят в продажу. В настоящее время у нас есть антитело против определенного типа рака легких и кандидатное антитело против метастазирующего рака молочной железы», — заявил Шахин телеканалу Haber Global.

По его словам, в настоящее время еще продолжаются исследования других разработок, которые, как ожидается, будут эффективны в предупреждении иных видов рака, в том числе рака кожи, кишечника, матки, простаты и легких. Некоторые из исследований были крайне результативными, и идет разработка вакцины. Цель компании — к 2030 году сформировать «широкий портфель методов лечения рака».

Данные вакцины отличаются от химиотерапии тем, что «учат» иммунитет самостоятельно уничтожать очаги заболевания. «Мы работаем над тем, чтобы собственная защитная система организма могла бороться с раком. Таким образом, не будет необходимости в химиотерапии, которая отравляет весь организм», — пояснила Тюреджи.

Ранее появилась информация о приостановке клинических испытаний белорусской вакцины против рака «Еленаген». Это случилось из-за проблем с производством. «Научные исследования проведены, получен высочайший уровень эффективности, но для организации производства не все так просто. Это высокотехнологичные вещи, и пока некоторые вопросы не решены», – пояснил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова (Республика Беларусь) Сергей Красный.

gxpnews