Рязанская прокуратура проверит четырех поставщиков медизделий и онколекарств

Прокуратура Октябрьского района Рязани проверит информацию о нарушениях при поставках медицинского оборудования и расходных материалов для медучреждений, а также препаратов для борьбы с раком для регионального Областного клинического онкологического диспансера. Интерес надзорного ведомства вызвала деятельность ООО «Фарм плюс», ООО «Фармвест», ООО «Тиарамед», ООО «Тиара-мед» и ООО «Прима».

Как пояснила местному изданию Vidsboku старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Евгения Гришаева, проверка затронет все контракты, заключенные с 2021 года.

По информации издания, ООО «Фарм плюс» и «Фармвест» фигурировали в уголовном деле по обвинению во взятках бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора и бывшей замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной. При этом ООО «Тиармед» связана с ними через учредителя.

По версии следствия, в течение 2018-2020 годов директор компании «Фармвест» Глеб Кондратьев и его мать Людмила Кондратьева – директор компании «Фарм плюс», — передали Петиной более 35 млн рублей за помощь в заключении контрактов. Компании обоих продолжали получать государственные подряды на десятки миллионов рублей даже после ареста Глеба Кондратьева.

По информации телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, основным потребителем продукции подконтрольной Кондратьевой компании является Областной клинический онкологический диспансер. Только в 2024 году ООО «Фармвест» и ООО «Тиарамед» заключили 23 государственных контракта с учреждением, что составляет 80% от всех заключенных им контрактов в этом году.

Параллельно в прокуратуру Октябрьского района Рязани поступила жалоба от местной жительницы, которая страдает онкологическим заболеванием. Она состоит на учете в онкодиспансере и имеет право на бесплатное обеспечением требуемым ей лекарством, однако по причине срыва поставок вынуждена была купить его сама. По данному факту прокуратура направила исковое заявление о взыскании с областного Минздрава средств на возмещение ее расходов.

Ранее Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области объявил о намерении провести проверку информации о необеспечении пациентов онколекарствами. По данным местных СМИ, отсутствуют апалутамид, энзалутамид и кризотиниб.

gxpnews