FDA борется с продающими поддельный Ozempic маркетплейсами

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило предупредительные письма компаниям Synthetix и US Chem Labs за продажу неодобренных и неправильно маркированных версий семаглутида и тирзепатида — препаратов для снижения веса и лечения диабета от Novo Nordisk и Eli Lilly.

У компаний есть 15 дней на то, чтобы ответить FDA на претензии. При этом по утверждению Synthetix, которая продает лекарства на сайте Helix Chemical Supply, неодобренные версии семаглутида и тирзепатида отпускаются «для исследовательских целей». Однако FDA в своем предупредительном письме опровергает это утверждение и сообщает, что информация на сайте компании ему противоречит.

«Данные, полученные с вашего веб-сайта, свидетельствуют о том, что ваша продукция предназначена для использования в качестве лекарственных средств для людей», — подчеркнуло в письме агентство.

US Chem Labs также утверждает, что ее семаглутид и тирзепатид предназначены «для исследовательских целей». Однако в сопроводительной информации к ним говорится о снижении веса, уменьшении риска инсульта, инфаркта или сердечных заболеваний.

Параллельно датская Novo Nordisk, производитель Ozempic и Wegovy, пытается пресечь продажу поддельного семаглутида в американских аптечных сетях Wells Pharmacy Network и Brooksville Pharmaceuticals. Некоторые образцы, протестированные Novo Nordisk, содержат до 33% неизвестных примесей, а другие – пептид BPC-157, запрещенный к использованию. При этом бороться с фальсификатом крайне трудно, потому что спрос на препараты огромен, а сами потребители не могут защитить себя от покупки подделки.

gxpnews