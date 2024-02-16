«  
  »

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 1,9%

В январе цены на лекарства, не относящиеся к Перечню ЖНВЛП, выросли на 1,9%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Подорожали все лекарства и медизделия, кроме одноразовых шприцов. Больше всего стал стоить синупрет — рост составил 6,3%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.

В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,9%. В том числе на:

  • синупрет — +6,3%;
  • кеторол экспресс — +3,7%;
  • валерианы экстракт — +3,4%;
  • ренгалин — +3,0%;
  • корвалол — +2,5%;
  • алмагель и валидол — +2,4%;
  • комбинированные анальгетики — +2,3%;
  • аллохол и сульфацетамид — +2,2%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины и ингалипт — +2,0%;
  • таурин — +1,9%.

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 1,4%. В том числе на:

  • бисакодил — +3,5%;
  • цефтриаксон — +3%;
  • глицин — +2,5%;
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), фуросемид и панкреатин — +2,2%;
  • ксарелто — +2%;
  • аскорбиновую кислоту и эуфиллин — +1,9%;
  • ибупрофен и осельтамивир (номидес) — +1,7%;
  • амброксол, омепразол и азитромицин — +1,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • термометры медицинские электронные стандартные — +2,5%;
  • аппараты для измерения артериального давления электронные — +2,1%;
  • вата отечественная — +0,7%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,6%.

Снизились цены на шприцы одноразовые (-0,4%).
Фото: Freepik

Артем Косенок
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

16 февраля, 2024 | Просмотров: 71