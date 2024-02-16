Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 1,9%

В январе цены на лекарства, не относящиеся к Перечню ЖНВЛП, выросли на 1,9%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Подорожали все лекарства и медизделия, кроме одноразовых шприцов. Больше всего стал стоить синупрет — рост составил 6,3%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.

В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,9%. В том числе на:

синупрет — +6,3%;

кеторол экспресс — +3,7%;

валерианы экстракт — +3,4%;

ренгалин — +3,0%;

корвалол — +2,5%;

алмагель и валидол — +2,4%;

комбинированные анальгетики — +2,3%;

аллохол и сульфацетамид — +2,2%;

метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины и ингалипт — +2,0%;

таурин — +1,9%.

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 1,4%. В том числе на:

бисакодил — +3,5%;

цефтриаксон — +3%;

глицин — +2,5%;

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), фуросемид и панкреатин — +2,2%;

ксарелто — +2%;

аскорбиновую кислоту и эуфиллин — +1,9%;

ибупрофен и осельтамивир (номидес) — +1,7%;

амброксол, омепразол и азитромицин — +1,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

термометры медицинские электронные стандартные — +2,5%;

аппараты для измерения артериального давления электронные — +2,1%;

вата отечественная — +0,7%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,6%.

Снизились цены на шприцы одноразовые (-0,4%).

Фото: Freepik

Артем Косенок

pharmvestnik