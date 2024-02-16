Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 1,9%

В январе цены на лекарства, не относящиеся к Перечню ЖНВЛП, выросли на 1,9%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Подорожали все лекарства и медизделия, кроме одноразовых шприцов. Больше всего стал стоить синупрет — рост составил 6,3%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.
В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,9%. В том числе на:
- синупрет — +6,3%;
- кеторол экспресс — +3,7%;
- валерианы экстракт — +3,4%;
- ренгалин — +3,0%;
- корвалол — +2,5%;
- алмагель и валидол — +2,4%;
- комбинированные анальгетики — +2,3%;
- аллохол и сульфацетамид — +2,2%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины и ингалипт — +2,0%;
- таурин — +1,9%.
На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем увеличились на 1,4%. В том числе на:
- бисакодил — +3,5%;
- цефтриаксон — +3%;
- глицин — +2,5%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный), фуросемид и панкреатин — +2,2%;
- ксарелто — +2%;
- аскорбиновую кислоту и эуфиллин — +1,9%;
- ибупрофен и осельтамивир (номидес) — +1,7%;
- амброксол, омепразол и азитромицин — +1,4%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- термометры медицинские электронные стандартные — +2,5%;
- аппараты для измерения артериального давления электронные — +2,1%;
- вата отечественная — +0,7%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,6%.
Снизились цены на шприцы одноразовые (-0,4%).
Фото: Freepik
Артем Косенок
pharmvestnik