Президент призвал выплачивать роялти российским ученым

Путин предложил выплачивать российским разработчикам роялти. Это обеспечит надежную защиту интеллектуальных прав медицинских центров и исследовательских институтов, которые создают уникальные технологии, заявил президент. Также он призвал проработать сам процесс выплат, размер которых должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии.

Президент Владимир Путин предложил выплачивать роялти российским ученым. По его словам, это должно обеспечить надежную защиту интеллектуальных прав ведущих медицинских центров и исследовательских институтов, которые создают уникальные технологии. Об этом он заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий.

«Считаю, что при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии. Мы с вами об этом говорили, когда вы предложили первые в мире вакцину против ковида», — отметил президент.

В целом, по его словам, необходимо формировать современное правовое поле для создания и тестирования, использования самых передовых медицинских технологий. Отдельные законодательные решения уже приняты. Это в том числе касается и применения персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, а также развитие такого нового направления, как регенеративная медицина.

Президент также отметил, что в общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих ученых и врачей, специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики генетических заболеваний.

В России нужно наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. «Для этого мы должны иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций, оборудования, комплектующих», — подчеркнул президент.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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