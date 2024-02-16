В «Аптечной сети 36,6» назначен директор по омниканальным продажам

В «Аптечной сети 36,6» появилась должность директора по омниканальным продажам. Ее заняла Лариса Романовская, которая ранее руководила направлением e-com в X5 Digital и X5 Group. Позиция стала актуальной после перехода компании в дивизиональную структуру.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о назначении Ларисы Романовской директором по омниканальным продажам, сообщили «ФВ» в пресс-службе сети. «Она с нуля создала направление онлайн во «Вкусвилл» и за полтора года в X5 втрое увеличила оборот e-com. Уверен, что ее знания, опыт и экспертиза помогут сделать онлайн-продукты «36,6» еще более привлекательными для наших клиентов», – прокомментировал назначение генеральный директор компании Александр Кузин.

Должность в сети появилась после того, как в декабре 2023 года она перешла в дивизиональную структуру (дивизионы «36,6», «Горздрав», «Северо-Запад»).

При дивизиональной структуре компания разбивается на структурные подразделения, деятельность каждого из которых протекает на отдельных целевых рынках. Автономные структурные подразделения называются дивизионами. Все оперативные и стратегические вопросы, связанные с операциями компании, уполномочен решать руководитель дивизиона.

Фото: «Аптечная сеть 36,6»

Ольга Коберник

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