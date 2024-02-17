Центр лекобеспечения закупит 11 ЛП для пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом В

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитом В, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 27 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза.