Центр лекобеспечения закупит 11 ЛП для пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом В

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитом В, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 27 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Этравирин, таблетки, 25 мг
|1440 табл. (шт.)
|64,37
|92 692,80
|20.02.2024
|2
|Этравирин, таблетки, 100 мг
|3600 табл. (шт.)
|110,86
|399 096
|20.02.2024
|3
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|498 360 табл. (шт.)
|91,79
|45 744 464,40
|21.02.2024
|4
|Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|233 850 табл. (шт.)
|206,94
|48 392 919
|21.02.2024
|5
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг
|24 255 000 табл. (шт.)
|5,23
|126 853 650
|21.02.2024
|6
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг
|534 420 табл. (шт.)
|4,66
|2 490 397,20
|22.02.2024
|7
|Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг
|208 500 табл. (шт.)
|201,66
|42 046 110
|21.02.2024
|8
|Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг
|978 300 табл. (шт.)
|4,80
|4 695 840
|20.02.2024
|9
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|7 017 540 табл. (шт.)
|52,36
|367 438 394,40
|01.03.2024
|10
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|360 табл. (шт.)
|48,40
|17 424
|22.02.2024
|11
|Атазанавир, капсулы, 300 мг
|5 057 790 капс. (шт.)
|13,03
|65 903 003,70
|21.02.2024
|12
|Ритонавир, капсулы, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|16 747 800 капс. (шт.)
|3,06
|51 248 268
|28.02.2024
|13
|Ритонавир, капсулы, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|15 330 капс. (шт.)
|3,06
|46 909,80
|22.02.2024
|14
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|4 143 360 табл. (шт.)
|48,40
|200 538 624
|28.02.2024
|15
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
|14 718 072 табл. (шт.)
|3,30
|48 569 637,60
|28.02.2024
|16
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|1 106 190 табл. (шт.)
|3,47
|3 838 479,30
|22.02.2024