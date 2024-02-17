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Центр лекобеспечения закупит 11 ЛП для пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом В

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитом В, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 27 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед. руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Этравиринтаблетки, 25 мг 1440 табл. (шт.) 64,37 92 692,80 20.02.2024
2 Этравирин, таблетки, 100 мг 3600 табл. (шт.) 110,86 399 096 20.02.2024
3 Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 498 360 табл. (шт.) 91,79 45 744 464,40 21.02.2024
4 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 233 850 табл. (шт.) 206,94 48 392 919 21.02.2024
5 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг 24 255 000 табл. (шт.) 5,23 126 853 650 21.02.2024
6 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг 534 420 табл. (шт.) 4,66 2 490 397,20 22.02.2024
7 Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг 208 500 табл. (шт.) 201,66 42 046 110 21.02.2024
8 Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг 978 300 табл. (шт.) 4,80 4 695 840 20.02.2024
9 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 7 017 540 табл. (шт.) 52,36 367 438 394,40 01.03.2024
10 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 360 табл. (шт.) 48,40 17 424 22.02.2024
11 Атазанавиркапсулы, 300 мг 5 057 790 капс. (шт.) 13,03 65 903 003,70 21.02.2024
12 Ритонавир, капсулы, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 16 747 800 капс. (шт.) 3,06 51 248 268 28.02.2024
13 Ритонавир, капсулы, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 15 330 капс. (шт.) 3,06 46 909,80 22.02.2024
14 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 4 143 360 табл. (шт.) 48,40 200 538 624 28.02.2024
15 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 14 718 072 табл. (шт.) 3,30 48 569 637,60 28.02.2024
16 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 1 106 190 табл. (шт.) 3,47 3 838 479,30 22.02.2024

gxpnews

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17 февраля, 2024 | Просмотров: 56