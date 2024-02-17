Минздрав одобрил первый отечественный дженерик противоопухолевого ЛП «Эриведж»

Препарат «Висмодегиб-Промомед» (висмодегиб), разработанный компанией «Промомед», предназначен для лечения базальноклеточной карциномы в поздних стадиях. С 2013 года в России также зарегистрирован оригинальный препарат «Эриведж» от компании Roche. «Висмодегиб-Промомед» доступен в виде капсул по 150 мг и производится компанией АО «Биохимик». Соответствующая информация была размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Действующее вещество висмодегиб является низкомолекулярным пероральным ингибитором сигнального пути Hedgehog. Активация сигнального пути Hedgehog через трансмембранный белок Smoothened (Smoothened transmembrane protein, SMO) приводит к активации и внутриядерной локализации факторов транскрипции онкогена, ассоциированного с глиомой (glioma-associated oncogene, GLI), и индукции генов-мишеней сигнального пути Hedgehog. Многие из этих генов вовлечены в пролиферацию, выживание и дифференцировку клеток. Висмодегиб связывается с SMO и препятствует передаче сигнала по пути Hedgehog.

ЛП был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2017 году. В 2020 году зарегистрирована предельно отпускная цена, которая в настоящее время составляет 269,3 тысячи рублей.

Ранее GxP News стало известно, что «Промомед» ввел в гражданский оборот более 120 тысяч упаковок «Квинсенты» – своего аналога оригинального ЛП датской компании Ozempic.

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