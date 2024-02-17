Росстат зафиксировал рост цен на ЛП вне списка ЖНВЛП на 1,9% в январе

В январе цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +1,9%, в том числе на «Синупрет» (6,3%), «Кеторол экспресс» (3,7%), «Валерианы экстракт» (3,4%), «Ренгалин» (3,0%), «Корвалол» (2,5%), «Алмагель» и «Валидол» (2,4%), комбинированные анальгетики (2,3%), следует из данных Росстата.

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +1,4%, в том числе на «Бисакодил» (3,5%), «Цефтриаксон» (3%), «Глицин» (2,5%), ацетилсалициловую кислоту («Аспирин отечественный»), «Фуросемид» и «Панкреатин» (2,2%), «Ксарелто» (2,0%), «Аскорбиновую кислоту» и «Эуфиллин» (1,9%), «Ибупрофен» и осельтамивир («Номидес») (1,7%), «Амброксол», «Омепразол» и «Азитромицин» (1,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов изменение цен составило: на термометры медицинские электронные стандартные +2,5%, аппараты для измерения артериального давления электронные +2,1%, вату отечественную +0,7%, термометры медицинские безртутные (галинстановые) +0,6%. Снизились цены на шприцы одноразовые (-0,4%).

gxpnews