Roche вложит $254 млн в компанию по тестированию рака

Компания Freenome, разработчик тестов крови для обнаружения рака на ранних стадиях, объявила о завершении привлечения $254 млн в новом раунде финансирования, возглавляемом швейцарским производителем лекарств Roche. В январе 2022 года Roche уже инвестировала $290 млн в Freenome, пишет агентство Reuters.

В настоящее время Freenome занимается разработкой скрининговых тестов для обнаружения колоректального рака и рака легких. Два регистрационных исследования уже проводятся. В первом исследовании более 40 тысяч участников среднего риска развития колоректального рака приняли участие в оценке скринингового анализа крови. Компания планирует представить результаты этого исследования в первой половине текущего года. Также Freenome набирает до 20 тысяч участников для испытания своего теста на раннее выявление рака легких у курильщиков старше 50 лет, которые проходят скрининг, известный как низкодозная компьютерная томография.

Ранее стало известно, что Roche сокращает 345 рабочих мест в отделе разработки продукции в ответ на снижение прибыли, зафиксированное в 2023 году, и более осторожный прогноз на предстоящий год.

gxpnews