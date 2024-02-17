Одобрен первый отечественный дженерик «Гиотрифа» для лечения НМРЛ

Минздрав одобрил препарат «Афатиниб» (МНН афатиниб) от компании «АксельФарм». Он показан пациентам с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с мутацией EGFR. С 2013 года в России также зарегистрирован оригинальный препарат «Гиотриф» от немецкой компании Boehringer Ingelheim.

Компания «АксельФарм» получила регистрационное удостоверение на лекарство «Афатиниб» (МНН афатиниб) — аналог противоопухолевого препарата «Гиотриф». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Его будет производить ООО «ОнкоТаргет» в виде таблеток в четырех разных дозировках — 20 мг, 30 мг, 40 мг и 50 мг.

Инструкция по медицинскому применению препарата пока не доступна для изучения.