Игроки фармрынка разделились в оценке пользы от введения «второго лишнего»

Введение правила «второй лишний» уже не так актуально, как два года назад, но оно может помочь отечественным игрокам выйти на экспорт. В свое время «третий лишний» стал хорошим подспорьем для российских фармкомпаний. Такое мнение высказали эксперты конференции «ФВ» из серии «PROекции Будущего».

Введение правила «второй лишний» при госзакупках стало предметом обсуждения экспертов отрасли на традиционной отраслевой конференции «ФВ» из серии «PROекции Будущего» в Сочи 15 февраля. Мнения разделились: кто-то видит в нем меру поддержки отечественной фармы, а кто-то — проект, от которого проиграют российские пациенты, передает корреспондент «ФВ».

«Хотя, на мой взгляд, острой необходимости в нем сейчас уже нет, мы ждем начала действия правила «второй лишний», мы никогда этого не скрывали, — отметила руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм» Вилена Галкина. — Конечно, это нужно было делать несколько лет назад. Сейчас на рынке очень много игроков, которые делают фармсубстанцию, делают полный цикл, но это все равно драйвер роста, как в свое время был «третий лишний».

Эта форма поддержки также важна, потому что «Герофарм» хочет работать на экспорт.

«Нам нужно выходить на мировой рынок, нужно становиться лучше, и если нас не будут здесь поддерживать, то мы не сможем выйти на другие рынки», — подчеркнула Галкина.

Очень осторожное отношение ко «второму лишнему» у Ассоциации российских фармацевтических производителей, признался ее генеральный директор Виктор Дмитриев. По его словам, если продукт конкурентный, то «второй лишний» не нужен.

«Это если конкуренция честная», — парировала Галкина.

По мнению Дмитриева, поддерживать отечественного производителя надо, но в других формах: через субсидирование, через снижение налогов и т.д., а «второй лишний» несет в себе много рисков и неизбежно «зацепит» пациентов.

«Отсутствие конкуренции всегда приводит к увеличению цен, — предостерег исполнительный директор Ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава. — С точки зрения иностранных фармпроизводителей, большинство компаний никогда не локализуют здесь свое производство по полному циклу не из-за геополитики, а потому что это экономически необоснованно, особенно если это орфанные препараты».

В Минпромторге заявили, что механизм «второй лишний» начнет действовать осенью 2024 года, ранее сообщал «ФВ». Правило будет работать при закупках всего перечня стратегически значимых лекарственных средств.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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