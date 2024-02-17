FDA одобрило первый в истории препарат при тяжелых обморожениях

FDA одобрило первый препарат при тяжелых обморожениях среди взрослых. Инъекционное лекарственное средство Aurlumyn (iloprost) доказало свою эффективность в ходе исследований с участием 47 человек.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США зарегистрировало первый сосудорасширяющий препарат для снижения риска ампутации конечностей при тяжелом обморожении у взрослых пациентов. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе регулятора.

Лекарственное средство под торговым наименованием Aurlumyn (iloprost) принадлежит компании Eicos Sciences. Первоначально препарат был разработан калифорнийской компанией CoTherix и известен под торговой маркой Ventavis. В 2004 году лекарство получило одобрение от FDA в качестве средства от легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). На тот момент это было единственное ингаляционное лекарство от ЛАГ в США.