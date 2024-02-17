Таможенники задержали пассажира из Турции с 70 килограммами лекарств

В аэропорту Махачкалы таможенники изъяли у пассажира почти 70 кг лекарственных средств от простуды, аллергии и головной боли. Он пытался незаконно провезти их в багаже.

В Дагестане таможенники обнаружили 69 кг лекарственных средств в багаже 26-летнего россиянина, который прилетел из Стамбула. Мужчина был остановлен на «зеленом» коридоре в аэропорту Махачкалы, сообщили в пресс-службе ФТС.

Инспекторы просканировали три его чемодана, в которых обнаружили большое количество препаратов турецкого производства, в том числе лекарственные средства от головной боли, простуды, аллергии и прочих недомоганий.