Принудительные лицензии будет выдавать специальная подкомиссия при правительстве

Президент подписал указ, согласно которому выдачей принудительных лицензий займется специальная подкомиссия при правительстве. Выплату компенсаций за такие лицензии будут перечислять на специальные счета типа «О».

Президент Владимир Путин подписал указ о формировании при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения экономической безопасности России. Соответствующий документ № 122 от 15.02.2024 опубликован на портале правовой информации.

Указ утвердил положение о подкомиссии и правила подготовки ей решений об использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов без согласия патентообладателей с уведомлением их об этом в кратчайший срок.

Выплату компенсаций за принудительные лицензии будут перечислять на спецсчета типа «О». Они открываются и обслуживаются в российских рублях для расчетов с нерезидентами.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

В январе 2021 года правительство впервые выдало принудительную лицензию на производство препарата, согласно ст.1360 ГК РФ. Ее получила компания «Фармасинтез» на выпуск ремдесивира в течение года без согласия владельцев патента, которые защищают препарат. Тогда поводом для такого решения стало длительное отсутствие регистрации предельной отпускной цены на оригинальный препарат «Веклури» от Gilead Sciences. Ранее «Фармасинтез» пытался напрямую договориться с разработчиком препарата, но ответа не получил.

В декабре 2023 года правительство второй раз выдало принудительную лицензию. «Герофарм» и «Промомед» смогут выпускать семаглутид без разрешения патентообладателя. Препараты уже зарегистрированы, а «Промомед» даже успел ввести свой дженерик в оборот. Компании смогут до конца 2024 года использовать изобретения, охраняемые патентами Novo Nordisk. Оригинатор выпускает препарат под брендом «Оземпик», однако в ноябре 2022 года компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата в Россию.

Фото: pch.vector/Freepik

Артем Косенок

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