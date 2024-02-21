ЛП от туберкулеза на основе ганефеборола прошел вторую фазу КИ

Завершилась вторая фаза клинических испытаний (КИ) препарата против туберкулеза на основе ганефеборола. Исследованием занимается международная группа южноафриканских, американских и европейских медиков под руководством главы отдела глобальных исследований и разработки лекарств GSK Давида Барроса-Агирре. Результаты опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

Так, на данный момент подтверждается высокая безопасность и эффективность этого средства, сообщается в статье. Ежедневный прием 5, 15 и 30 мг ганефеборола привел к уменьшению количества бактерий в легких добровольцев.

«Данный препарат хорошо переносится добровольцами и не вызывает опасных побочных эффектов, что говорит о высокой перспективности данного лекарства для лечения туберкулеза», – пишут исследователи.

В КИ участвовали 76 южноафриканских мужчин, недавно заразившихся туберкулезом. Половину из них лечили по стандартной схеме с применением рифампицина и других лекарств от туберкулеза, а другие испытуемые получали ганефеборол в четырех разных дозировках от 1 до 30 мг.

Выяснилось, что три более высоких дозировки препарата были сопоставимы со стандартной терапией по уровню эффективности, тогда как минимальная доза ганефеборола в 1 мг не оказывала положительного воздействия на организм. Побочных эффектов, угрожавших жизни больных, а также проблем с пищеварением, характерных для рифампицина и прочих широко применяемых лекарств от туберкулеза, зафиксировано не было.

gxpnews