Строительство завода по выпуску «саморазрушающихся» шприцев возобновилось в Астрахани

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области возобновилось строительство завода по производству «умных» шприцев. Это проект компании «Мединтех». Планировалось, что предприятие начнет работу еще в 2018 году, но тогда финансирования хватило только на 30% проекта. После этого сроки сдвинули на первую половину 2019 года, однако реализации задуманного помешала пандемия COVID-19.

Теперь же, по данным местного издания «Астрахань 24», ввести объект в эксплуатацию и запустить производство планируется в 2025 году. Возобновить строительство удалось благодаря льготным займам от банка и Фонда развития промышленности.

Предварительно ежегодно предприятие будет выпускать до 200 млн изделий в год. Особенность «умных» шприцев, как говорил в 2018 году бывший на тот момент генеральным директором «Мединтеха» Рамазан Файзиев, в том, что игла автоматически втягивается внутрь шприца после его использования. Это позволяет избежать случайных травм и заражений.

«Шприцами второго поколения можно пользоваться неоднократно, шток заходит и выходит сколько угодно раз. В изделиях третьего поколения после первой инъекции он блокируется и просто отрывается. Его повторно использовать невозможно. Это и есть механизм саморазрушения», – объяснял Файзиев.

gxpnews