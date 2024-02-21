Министр экономического развития Иркутской области вместе со студентами посетил АО «Фармасинтез»

Иркутский завод ГК «Фармасинтез» открыл свои двери для делегации из Министерства экономического развития и студентов кафедры мировой экономики Байкальского государственного университета.

Представители компании провели обзорную экскурсию для гостей. Студенты осмотрели цех по производству твердых стерильных лекарственных форм, стерильные помещения, сушки стеклянной тары для лекарств и автоматизированную линию упаковки.

Евгений Орачевский, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Фармасинтез», отвечая на вопросы студентов, прокомментировал ближайшее открытие производственной площадки по выпуску бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы.

«На завершающей стадии создание нового цеха для производства астматических препаратов. Будет производиться не менее 10 наименований препаратов разных форм – как в виде капсул, так и в виде аэрозолей. Также планируется выпуск контрактных механических устройств, которые будут обеспечивать доставку лекарства в легкие пациентов».

Также участникам экскурсии рассказали, что компания «Фармасинтез» исполняет задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, по импортозамещению жизненно важных лекарственных препаратов. Глава регионального министерства экономического развития Наталья Гершун подчеркнула, что на всех этапах развития и масштабирования предприятие получало меры государственной поддержки: налоговые льготы, позволившие за счет экономии пустить в повторный оборот более 1,7 млрд рублей, льготные займы Фонда развития промышленности, на эти средства покупалось новое оборудование. Также компания стала участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом Российской Федерации.

Участники экскурсии отметили, что во время посещения предприятия им было интересно узнать о фармацевтическом производстве.

«Поражают масштабы производства: гигантские цеха, высокотехнологичное оборудование, сколько здесь людей. Производит впечатление, какая требуется концентрация для работы здесь: ничего нельзя пропустить, но в то же время чувствуется причастность к чему-то большему – здоровью людей», – поделилась впечатлениями от экскурсии студентка Анна Осипова.

gxpnews