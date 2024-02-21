Как макроэкономические показатели влияют на рынок лекарств?

В 2023 году экономика России показала впечатляющую положительную динамику, однако в этом году рост может замедлиться или вовсе начнется рецессия. Такой прогноз дал GxP News главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Снижение темпов роста экономики произойдет на фоне падения потребительской активности, полагает он. Большая закредитованность и снижение темпов роста доходов приведут к снижению покупательской активности. В частности, это может коснуться спроса на лекарства. Потребление каких категорий препаратов может сократиться – в интервью с известным экономистом.

Главная проблема

Как с макроэкономической точки зрения можно охарактеризовать прошлый год? Какие основные тенденции вы бы отметили?

Сейчас многие пытаются оптимистично трактовать события позапрошлого года, когда спад в экономике оказался не столь глубоким, и прошлого, когда ее рост превысил даже докризисные показатели 2021 года (в районе 2,4% прирост ВВП к 2021 году). Но, на мой взгляд, преждевременно говорить, что и санкции не сыграли никакой роли, и экономика настолько устойчива, что продолжит развиваться быстрыми темпами.

Если мы посмотрим, каков был общий вклад потребления в экономику в прошлом году, то выяснится, что потребители обеспечили около половины роста ВВП, который мы тогда увидели. Пока у нас нет данных за каждый из четырех кварталов, но, исходя из первых оценок Росстата за весь год, картина именно такая.

В любом случае преобладающий рост в потребление, судя по доступным данным, внесло кредитование. Увеличение доходов населения, сопровождающееся ростом потребления, тоже было, нельзя его отрицать, но вклад кредитования оказался более значительным.

В прошлом году Центральный банк ради борьбы с инфляцией был вынужден существенно повысить ключевую ставку. По моему мнению, ЦБ это сделал еще и потому, что был крайне обеспокоен качеством кредитования населения. Какое-то время Центробанк старался только ужесточать нормативы по выдаче кредитов, особенно, конечно, беззалоговых, а теперь решил испробовать более эффективный инструмент, чтобы сдержать потребительское кредитование.

Количество кредитов снизилось?

Да, первые данные по итогам прошлого года говорят о том, что ЦБ преуспел: число беззалоговых кредитов сократилось в конце года, а ипотека выросла, но, похоже, только за счет льготной программы. Хотя по большому счету льготная программа ушла в рост цен, а не объемов. То есть больше жилья на рынок выводить не стали, а цены увеличились кратно. Десять лет назад на рынок недвижимости большинство людей приходило с «живыми» деньгами. Сейчас подавляющая доля жилья продается в ипотеку. Похожая ситуация и с автомобилями, крупной бытовой техникой, путешествиями. Например, в 2023 году за счет, казалось бы, выгодных предложений по автокредитам цены на машины удержались на уровне чуть ли не в разы более высоком, чем в 2021-м. К настоящему моменту значимость кредитования для объемов потребления на рынках многих товаров сейчас выше, чем прирост доходов населения. И это основная причина моего пессимизма, потому что кредитов брать столько, сколько брали в прошлом году, уже не будут из-за того, что после поднятия ставки ЦБ их будет сложнее обслуживать. Уже сейчас даже в ипотеке около 50% всех людей, берущих кредиты, имеют показатель долговой нагрузки на доход более 80%, то есть отдают ежемесячно в банк большую часть того, что зарабатывают.

Насколько сильно рост доходов населения отстает от инфляции?

Согласно официальной статистике, даже опережает, но доходы населения растут неравномерно по регионам. В крупных агломерациях, которые являются лидерами по потреблению, средняя заработная плата увеличилась довольно скромно. К примеру, Москва, если говорить про фармрынок, лидирует по объемам госзакупок, каналов сбыта, аптечных сетей, в прошлом году по росту зарплат оказалась в самом хвосте среди регионов страны. В столице за январь – ноябрь 2023 года номинальный рост зарплат составил 9,4%, то есть несильно перекрыл инфляцию по России. Причем московская инфляция оказалась даже выше, чем в среднем по России. То есть покупательская способность москвичей не выросла.

А вот в других субъектах, куда денежный ресурс долгое время не поступал, за прошлый год средние зарплаты выросли. Рост обусловлен двумя факторами: количеством участников СВО в регионе, а также концентрацией и значимостью местной оборонной промышленности. А это в основном некрупные регионы, где часто нет городов-миллионников.

В итоге прирост в 6,4% за год в обороте розничной торговли крупные города обеспечили в основном в кредит, а жители более маленьких регионов – «живыми» деньгами. Что будет, когда кредитование сократится? Пойдет спад потребления на самых крупных рынках – в столице и других городах-миллионниках. А продолжаться он будет в местах, где каналов сбыта не так много. В итоге снова будет нужна перенастройка логистики внутри страны.

Смена настроений

Какой прогноз можно дать на будущее?

Сейчас мы уже видим некоторые индикаторы, которые указывают на замедление экономического роста. Это и снижение темпов роста в производстве, и индекс потребительских настроений, который прекратил улучшаться, и снижение объемов грузоперевозок. Что касается дальнейших ожиданий, у меня два прогноза. Во-первых, я бы не стал исключать рецессии. Вместе с тем она, вероятно, не будет продолжительной. Второй вариант: очень сдержанный рост в районе 1%.

При этом очень важно, что в региональном разрезе картина будет такая: крупные устоявшиеся рынки (типа московского) могут падать, а региональные – расти. То есть останется рост, который базировался на доходах, но уйдет тот, в основе которого были кредиты.

Как эта ситуация может сказаться на спросе на лекарства? Можно ли сказать, что лекарства – продукт вынужденного потребления?

Я не считаю, что препараты – продукт исключительно вынужденного потребления. Разумеется, спрос на лекарства от жизнеугрожающих заболеваний в краткосрочной перспективе будет слабо зависеть от макроэкономических факторов. Однако даже в лечении таких болезней есть вариативность в плане подбора препарата. Но у нас на рынке присутствует большое количество лекарств, которые нельзя назвать жизненно необходимыми, а спрос на них велик за счет других факторов, в частности, благодаря, к примеру, активной рекламе. Это и всевозможные средства для поддержания иммунитета, некоторые противовирусные, успокоительные и многое другое. В эту же категорию попадают и БАД. Спрос на такие лекарства и добавки во многом обусловлен желанием и возможностью, а не жизненной необходимостью. Поэтому по мере сокращения возможностей он будет снижаться.

Вместе с тем эластичность спроса на лекарства иная, чем, к примеру, на развлечения. То есть потребители при прочих равных выберут покупку медикаментов, а не поход в театр. Поэтому от снижения доходов больше пострадают БАД, витамины и другие категории аптечного ассортимента.

Второй фактор, который я вижу, – это переход на более дешевые препараты. То есть часть населения будет переключаться на российские аналоги взамен импортных лекарств. Но речь не только о них: среди аналогичных препаратов отечественного производства, но в разных формах также начнут выбирать более доступную версию, пусть она будет не столь удобна.

Похожая история развернется и в сферах медицинских и косметических услуг (кстати, в прошлом году здесь роста не было несмотря на положительную динамику ВВП). Какие-то необязательные процедуры будут стараться сократить. Этот тренд может коснуться посещения платных клиник, проведения несрочных манипуляций, операций – опять же на платной основе, косметологических процедур, требующих многократного посещения. Да, даже КТ лишний раз при кашле делать не пойдешь, если финансовые затруднения.

Я также полагаю, что схожая ситуация ждет и фармацевтический рынок: он будет расти в денежном, но снижаться в натуральном выражении, как это было и в прошлом году. Особенно в дорогих сегментах лекарств, в которых есть дешевые аналоги, могут просесть продажи в упаковках. В денежном выражении стоит ожидать умеренного роста, например, на 1-2% сверх того, что было в 2023 году, потому что большой инфляции не ожидается, а, как я знаю, наценка на препараты также растет каждый год лишь незначительно.

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