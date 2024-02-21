В ЛДПР предложили временно разрешить продажу ветпрепаратов без сертификации GMP

Депутаты фракции ЛДПР в качестве меры борьбы с возможным дефицитом ветеринарных препаратов на рынке РФ предложили ввести до 1 января 2026 года мораторий на прохождение производителями импортных вакцин и лекарств для животных сертификации GMP. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, узнали «Известия».

В пояснительной записке говорится о низком уровне импортозамещения в этой сфере и угрозе дефицита. «Более половины вакцин и других препаратов, которые широко применяют аграрии и владельцы домашних животных, поступает из недружественных стран. Поэтому сегодня не только здоровье животных, но и экономическая доступность молока, мяса и другой продукции животноводства и птицеводства непосредственно определяется стабильностью поставок», – подчеркивают авторы инициативы.

Депутаты считают, что отечественная программа импортозамещения в отрасли отсутствует даже в статусе проекта, а ведущие отечественные производители признают неспособность без господдержки обеспечить потребности в ближайшие годы.

Кроме того, авторы сообщают, что с момента принятия нормы об обязательной сертификации, необходимой для реализации ветпрепаратов, ее смогли успешно пройти лишь 11 производителей, а для большинства компаний ее прохождение закончилось отказом.

Впрочем, вероятно, инициатива представителей ЛДПР не найдет отклика, так как в Минсельхозе ситуацию с оборотом ветлекарств назвали стабильной, отметив, что на подготовку к новым правилам, которые не позволяют продавать в России такие препараты, производителям было предоставлено два года. «Основные зарубежные производители получили заключения о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики и продолжают поставки продукции на территорию РФ», – заявили в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время в стране работают 99 отечественных производителей ветпрепаратов. Зарегистрировано 2307 лекарственных средств для животных, из них 1431 (62%) отечественного производства.

gxpnews