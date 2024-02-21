Фонд «Защитники Отечества» получит 18 млрд рублей на медизделия и средства реабилитации

Фонду «Защитники Отечества», созданному в целях поддержки ветеранов СВО, выделены средства в размере 18 млрд рублей, которые пойдут на обеспечение подопечных медицинскими изделиями и средствами реабилитации, а также оказание услуг по переобучению. Об этом стало известно со слов премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Эти средства предназначены для содействия нашим ребятам, их семьям в решении жизненных ситуаций. Речь идет в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов, прохождении обучения либо профессиональной переподготовки», – сказал он в ходе заседания по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Минтруду поручено вести постоянный контроль за использованием средств и обеспечить эффективность. «Поддержка защитников – это наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью», – подчеркнул Мишустин.

Фонд создан по указу президента РФ Владимира Путина. Финансирование его деятельности осуществляется из средств федерального бюджета и пожертвований. Летом правительство выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на функционирование организации, в том числе на подготовку к работе во всех регионах страны, затем в сентябре – еще 5 млрд рублей, в том числе на закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации (ТСР).

gxpnews