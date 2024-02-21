FDA одобрило первый препарат для смягчения симптомов пищевой аллергии

FDA одобрило применение Xolair (omalizumab) для подавления аллергических реакций на пищевые продукты. Среди них арахис, яйца, молоко, кешью. Препарат стоимостью от 2900 до 5000 долл. применяется среди пациентов старше 1 года, постепенно снижает симптомы пищевой аллергии.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США зарегистрировало противоаллергический препарат Xolair (omalizumab). Это первое лекарственное средство, одобренное для подавления аллергических реакций на один или несколько пищевых продуктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Применение Xolair было одобрено как для взрослых, так и для детей от 1 года. Препарат не предназначен для оказания неотложной помощи при аллергии на тот или иной продукт. Основное назначение лекарства – постепенное снижение риска возникновения аллергических реакций благодаря многократному приему. Все же FDA отмечает, что пациенты, получающие Xolair, должны продолжать избегать употребления в пищу продуктов, вызывающих у них аллергию.

Препарат вводят путем инъекций каждые две-четыре недели. Исследование, проведенное Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), с участием 168 человек показало, что прием Xolair в течение 4—5 месяцев способствует смягчению симптомов пищевой аллергии. Согласно полученным результатам, 68% испытуемых с аллергией на арахис смогли потреблять 600 мг (половина чайной ложки) белка этого представителя семейства бобовых (или примерно 2,5 арахиса) без проявления аллергической реакции. Помимо этого, клинические испытания подтвердили эффективность препарата при аллергии: на яйца – 67% участников, принимавших Xolair, не испытывали симптомов аллергии при употреблении четверти яйца;

на молоко – 66% участников, принимавших Xolair, не имели симптомов аллергии при употреблении двух столовых ложек молока 1%-ной жирности;

на кешью – 42% участников, принимавших Xolair, не имели симптомов аллергии при употреблении 3,5 кешью. По данным Genentech, которой принадлежит препарат, прейскурантная цена на Xolair составляет 2900 долл. за месячный курс для детей и 5000 долл. – для взрослых, пишет The Associated Press. Лекарство производится Novartis и Roche. Genentech, дочернее предприятие последней, отвечает за дистрибуцию медикамента. Xolair представляет собой моноклональное антитело, блокирующее активность иммуноглобулина Е (IgE). Иммунная система вырабатывает этот тип антител, ошибочно воспринимая пищевой белок как опасный для организма. Препарат был впервые одобрен FDA в 2003 году в качестве средства для лечения астмы, полипов в носу и хронической крапивницы.

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