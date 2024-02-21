Сеть «Аптеки Кубани» перейдет в ведение ГУП «Кубаньфармация»

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе будет ликвидировано МУП «Краснодарское городское аптечное управление», которое контролировало работу сети «Аптеки Кубани». Активы МУП передадут региональному ГУП «Кубаньфармация», следовательно, сеть перейдет в собственность Краснодарского края, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Уточняется, что процесс ликвидации МУП начат «по поручению Правительства РФ». При этом аптеки продолжат работу в привычном для посетителей режиме, а все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети. «Процесс реорганизации проведут так, чтобы пользователи не почувствовали изменений. Выдача льготных лекарственных препаратов будет производиться в полном объеме по тем же адресам. Все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день сеть «Аптеки Кубани» включает 21 аптеку, четыре аптечных пункта и справочно-информационный центр. В штате числятся 300 сотрудников. По информации местных СМИ, это старейшая сеть аптек Краснодарского края, где до сих пор изготавливают лекарства по индивидуальным заявкам.

gxpnews