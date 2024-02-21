Решения о выдаче принудительной лицензии будет принимать подкомиссия при Правительстве РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 122 от 15 февраля 2024 года, согласно которому при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции будет создана подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России. Соответственно, данная комиссия будет принимать решения о принудительном лицензировании лекарств.

Во исполнение указа правительству поручено разработать и утвердить правила подготовки подкомиссией решений об использовании изобретений без согласия патентообладателей.

Мера продиктована необходимостью повышения эффективности применения положений ст. 1360 ГК РФ. В ней говорится, что Правительство РФ имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя. При этом держатель патента должен быть осведомлен о решении правительства, а также ему положена соразмерная компенсация.

Она устанавливается в виде ежегодных платежей и рассчитывается от фактической выручки лица, которому предоставлена принудительная лицензия, от производства и реализации товаров (оказания услуг), по следующим ставкам. К слову, согласно утвержденной Правительством РФ методике определения размера компенсации, патентообладателям, связанным с недружественными государствами, положена компенсация в размере 0%, всем остальным – 0,5%.

Ранее о механизме высказался министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если зарубежная компания покидает российский рынок, то правительство вольно принять решение о запуске собственного производства.

Так случилось, например, в конце 2023 года. Тогда две российские компании – «Герофарм» и «Промомед» – получили принудительную лицензию на семаглутид (препараты от ожирения и диабета Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk), патент на который действует до 2035 года. Разрешительные документы выданы на один год.

gxpnews