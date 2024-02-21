Sciencefiles: число одобренных КИ в России сократилось до минимума в январе 2024 года

В январе 2024 года Минздравом РФ было выдано всего 30 разрешений на проведение клинических исследований (КИ), что на 34 меньше, чем в декабре 2023 года (более чем в два раза). Снижение общего количества КИ на стыке 2023-2024 годов оказалось еще более заметным (более чем в два раза), чем в прошлом году, когда количество одобренных КИ в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизилось только в 1,2 раза. Об этом сообщается в обзоре Sciencefiles.

При оценке за пятилетний период (2020-2024 годы) в январе 2024 года показатель общего количества КИ в России оказался минимальным по сравнению с данными аналогичного периода предыдущих лет. В январе было отмечено значительное снижение доли КИ зарубежных спонсоров – до 3% среди всех одобренных КИ (в 2023 году этот показатель не опускался ниже 13%).

Общее количество фармацевтических производителей, инициировавших КИ, также оказалось самым низким по сравнению с данными 2023 года (спонсоры исследований – 21 компания). Лидером по количеству разрешенных КИ стал российский фармпроизводитель «АВВА Рус» (компания инициировала 10% всех КИ). Общее количество КИ дженериков среди всех исследований составило 93%.

gxpnews