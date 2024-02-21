Первый участник КИ нейрочипов Neuralink смог пользоваться компьютером силой мысли

Основатель Neuralink, американский бизнесмен Илон Маск поделился промежуточными результатами клинических испытаний нейроимплантов Telepathy, в которых на данный момент принимает участие только один человек. Пациент, который перенес вживление чипа в мозг в январе 2024 года, уже оправился после операции и опробовал новоприобретенные способности. По словам Маска, испытуемый сумел силой мысли управлять движением компьютерной мыши, пишет Reuters.

Побочных эффектов на данный момент замечено не было, уточнил Маск и добавил, что следующая задача пациента – научиться нажимать на кнопки мыши, «просто подумав» об этом.

Как ранее поясняли в Neuralink, ультратонкие и гибкие нити импланта вживляются в область мозга, которая отвечает за намерение двигаться, хирургическим путем. Мозговой имплантат предназначен для записи и передачи сигналов мозга по беспроводной сети в приложение, которое расшифровывает намерение человека.

Первоначальная цель компании – предоставить людям возможность управлять гаджетами, используя только свои мысли. Если результат будет успешным, в дальнейшем планируется с помощью чипирования восстанавливать такие функции, как зрение, движение и речь.

Возможность принять участие в нынешнем эксперименте Neuralink имеют пациенты с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. В 2021 году прошли доклинические испытания чипа – тогда имплантат получила обезьяна. Животное научилось играть в видеоигры «силой мысли», рассказывали в компании.

gxpnews