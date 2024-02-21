В 2023 году Москва получила по офсетным контрактам более 830 тысяч упаковок ЛП

В течение 2023 года фармкомпании, с которыми Москва заключила офсетные контракты, поставили городу свыше 830 тысяч упаковок лекарств. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Всего в столице оформлено уже 17 офсетных контрактов. Благодаря им Москва получит около 87 млрд рублей в качестве инвестиций и больше 6,5 тысячи рабочих мест», — уточнил он. Из общего количества восемь контрактов заключены с фармкомпаниями — в частности, Biocad, «Р-Фарм» и «Велфарм».

Благодаря офсетам в городе запускают производство противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов. Кроме того, по подписанному в 2024 году восьмому офсету планируется выпускать антидепрессанты, нейролептики и другие лекарства по 43 МНН.

«Офсетные преимущества: только в 2023 году благодаря таким контрактам город получил больше 830 тысяч упаковок лекарств. Офсеты — особый способ взаимодействия столицы и бизнеса. Инвесторы запускают на территории Москвы производства ключевых товаров, а город, в свою очередь, гарантирует их закупку в течение многих лет», — говорится в сообщении Собянина.

Ранее он говорил, что в 2025 году начнутся первые поставки лекарств и медизделий по офсетам, заключенным в 2023 году. Первое из соглашений – на поставку абсорбирующих изделий для людей с инвалидностью.

gxpnews