Минздрав хочет разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО

Росздравнадзор и Минздрав поддержали введение лицензирования в сфере дополнительного профессионального образования. Министерство может получить полномочия по разработке и утверждению типовых программы ДПО по разным специальностям. Поводом стали многочисленные факты предоставления образовательными центрами некачественных услуг вплоть до продажи сертификатов. Документ по внесению изменений в закон разработан и находится в стадии согласования.

Минздрав готов поддержать поправки в законодательство о лицензировании рынка услуг дополнительного профессионального образования (ДПО) для медицинских и фармацевтических специалистов. Это позволит закрыть образовательные центры, которые предоставляют некачественные услуги без реального обучения, сообщила директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Людмила Летникова на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре в Общественной палате РФ. Как пишет «Медицинский вестник», она предложила внести изменения в Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании», устанавливающие полномочия Минздрава разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО по разным специальностям.

«В последние шесть—десять лет этот процесс не сдвинулся, потому что лобби некоммерческих организаций очень и очень сильное. Они берут демпингом и ложными услугами, когда за 300 руб. присылают готовый сертификат. Сейчас у Минздрава нет полномочий по разработке типовых программ. Поэтому программы есть разного качества, разной продолжительности», — заявила Летникова.