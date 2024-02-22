В Нижегородской области построят завод по производству высших жирных спиртов

На Международной выставке-форуме «Россия» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве для развития технологии производства высших жирных спиртов (ВЖС) между АО «Норкем Холдинг» (группа компаний (ГК) «Норкем»), Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева и Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского. Предметом соглашения стало сотрудничество при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере разработки, совершенствования и масштабирования технологий производства специальной химической продукции.

Взаимодействие организаций позволит создать сначала пилотную, а затем и промышленную установку для массового производства химического сырья. Согласно сообщению пресс-службы АО «Норкем Холдинг», для этого на территории ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области запланировано строительство завода с объемом инвестиций в 11 млрд рублей, где по собственной технологии производства, разработанной компанией «Акрилхимпроект» (входит в ГК «Норкем») при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра, будет налажен выпуск ВЖС.

ВЖС, произведенные из пальмоядрового масла, а также синтетические всегда только импортировались в Россию. Теперь же, по словам директора Департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артура Смирнова, который присутствовал при подписании меморандума, после выхода АО «Норкем Холдинг» на производственную мощность потребность внутреннего рынка будет полностью обеспечена.

Он добавил, что в настоящее время объем потребления ВЖС в России составляет порядка 55 000 тонн с динамикой ежегодного роста не менее 5%. «Партнерство с крупнейшими институтами страны гарантирует высокое качество нашего сырья. Мы уже получили экспертное подтверждение эффективности наших лабораторных продуктов. Следующий этап – масштабирование и строительство завода», – добавил председатель правления АО «Норкем Холдинг» Владимир Дмитриев.

ВЖС являются сырьем для производства поверхностно-активных веществ, которые входят в состав бытовых моющих средств и косметики, а также применяются во многих сферах экономики: в науке, строительстве, медицине, химической, горнодобывающей, нефтедобывающей и других отраслях промышленности.

По словам ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олега Трофимова, химическая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Нижегородской области, поэтому разработки в области химии – стратегический приоритет вуза.

«В рамках сотрудничества с группой компаний мы уже разрабатываем оборудование для технологии производства оксида пропилена, а также ведем переговоры о заключении договора на разработку технологии очистки производственных стоков. Заключенный сегодня меморандум знаменует новый этап нашего взаимодействия и открывает новые перспективы. Планируется заключение целого ряда договоров на выполнение работ, которые помогут отечественной промышленности освоить новые технологии и запустить импортозамещающие производства», – сказал он.

Напомним: ранее о новой собственной технологии синтеза ВЖС заявила промышленная компания «Фарус». Для создания собственной технологии группа ученых, в том числе из РАН, изучила все имеющиеся в мире методы производства. В итоге за основу был взят, а затем доработан алюминийорганический синтез. В июле 2023 года компания запатентовала свою разработку в РФ и ЕАЭС.

Теперь «Фарус» готовится к строительству предприятия в ОЭЗ «Алга» в Республике Башкортостан. Проект потребует не менее 21 млрд рублей, начальная мощность предприятия – 48 000 тонн сырья в год.

gxpnews