В РФ создадут 50-кубитный квантовый компьютер, который может помочь в разработке ЛП

Госкорпорация «Росатом» объявила о новой разработке российских ученых – 20-кубитном квантовом компьютере. На данный момент это наиболее функциональный квантовый компьютер в стране, однако к концу 2024 года появится еще более мощный – 50-кубитный. Об этом сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов рассказал ТАСС.

В 2023 году ученые продемонстрировали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. «В рамках дорожной карты по квантовым вычислениям мы разработали 20-кубитный квантовый компьютер. Мы его реализовали на ионной платформе. Также у нас есть 25-кубитный компьютер на атомной платформе. У нас есть планы от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать», – дополнил Юнусов.

Говоря о дорожной карте, он имеет в виду проект, запушенный «Росатомом» в ноябре 2019 года. Его цель – создание полностью отечественного квантового компьютера. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, куда вошли «СП „Квант”», Российский квантовый центр и 19 ведущих вузов страны. Стоимость проекта – 24 млрд рублей.

Квантовые компьютеры способны решать множество задач, которые не под силу суперкомпьютерам. Помимо решения сложных логистических задач и работы со сверхбольшими данными, квантовому компьютеру под силу моделирование поведения сложных молекул, которое может применяться для разработки новых лекарств.

Согласно исследованию российских ученых, опубликованному в журнале Nature Computational Science, к прорыву в разработке новых лекарств (в том числе с точки зрения скорости их синтеза) приведет способность предсказания поведения белковых структур. Это важнейшая сфера применения квантовых компьютеров, поскольку классические машины практически бессильны в этом вопросе. Синергия между квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом, по мнению ученых, станет новым мощным импульсом в фармацевтической отрасли.

gxpnews