Orion рассматривает возможность передачи завода в Финляндии на аутсорсинг

Финская Orion Pharma может передать управление фармпредприятием в Куопио (Финляндия) на аутсорсинг. Мера продиктована его низкой конкурентоспособностью, недозагруженностью площадки и несоразмерностью затрат на ее работу. Помимо прочего, развитие и модернизация площадки в целях соответствия требованиям стандартов производства требуют дополнительных инвестиций, которые на фоне вышеперечисленного не оправданы, говорится в пресс-релизе компании.

В связи с решением о передаче завода на аутсорсинг возможно сокращение сотрудников. «Продукция, производимая в настоящее время в Куопио, и в будущем будет оставаться частью портфеля продукции Orion. По оценкам, завод будет продолжать работать как минимум до лета 2026 года», — уточняется в сообщении.

На заводе налажено производство жидких лекарственных форм и средств по уходу. Среди наиболее известных продуктов, которые здесь производят — назальные спреи, средства от кашля и ушные капли. У компании есть другие площадки в финских городах Эспоо, Турку и Сало.

В июле 2023 года Orion прекратила бизнес-операции в России. Минпромторг РФ тогда заверил, что рисков отсутствия лекарств, поставляемых финской компанией, не прогнозируется, поскольку есть альтернативные поставщики, локальные производители и терапевтические аналоги.

gxpnews