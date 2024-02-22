Госдума предложила ужесточить условия переподготовки врачей и фармспециалистов

Госдума РФ подготовила законопроект, который предлагает поправки в законодательство о лицензировании рынка услуг дополнительного профессионального образования (ДПО) для медиков и фармспециалистов. Планируется, что оказывать такие услуги — в случае принятия документа — смогут только организации, соответствующие требованиям по лицензированию образовательных программ. Минздрав готов поддержать поправки, сообщает «Медвестник».

По мнению авторов законопроекта, необходимо предусмотреть в законодательстве механизм аккредитационной экспертизы для всех программ ДПО любой продолжительности. При этом реализация таких программ будет возможна только в вузах или научных организациях, предоставляющих услуги высшего образования по одноименной специальности.

По мнению директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Людмилы Летниковой, данная инициатива позволит повысить качество образовательных услуг благодаря отсеиванию недобросовестных поставщиков. При этом в реестре лицензий, отмечается в источнике, должна быть указана конкретная медицинская специальность, которую заявила образовательная организация. Предоставлять услуги по другим специальностям нельзя.

«В последние шесть—десять лет этот процесс не сдвинулся, потому что лобби некоммерческих организаций очень и очень сильное. Они берут демпингом и ложными услугами, когда за 300 рублей присылают готовый сертификат. Сейчас у Минздрава нет полномочий по разработке типовых программ. Поэтому программы идут разного качества, разной продолжительности. В итоге мы получаем специалистов не того уровня и качества, которые требуются для оказания медицинской помощи», — заявила Летникова 20 февраля на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре.

gxpnews