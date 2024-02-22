Фармработникам в Югре предложили 1 млн рублей за переезд в сельскую местность

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, по которым фармацевтам и провизорам, переезжающим работать в сельскую местность, будут выплачивать единовременно 1 млн руб.

Фармацевтические сотрудники, переезжающие работать в сельские населенные пункты или поселки городского типа, будут получать единовременный выплату в 1 млн руб., соответствующие поправки в региональный законопроект «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья» приняли депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам спикера окружной Думы Бориса Хохрякова, эта мера должна привлечь специалистов в сельские районы с малоразвитой инфраструктурой, чтобы аптечные пункты в них работали без перебоев.