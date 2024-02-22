AstraZeneca приобрела разработчика вакцин Icosavax за $1,1 млрд

Британо-шведская AstraZeneca завершила сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Icosavax за $1,1 млрд ($15 за акцию), о которой было объявлено в декабре 2023 года. В арсенале компании – находящийся на крайней стадии испытаний препарат IVX-A12 для лечения респираторных инфекций, в частности респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

Icosavax, которая специализируется на разработке дифференцированных вакцин с большим потенциалом, используя свою платформу белковых вирусоподобных частиц, будет функционировать как дочерняя компания AstraZeneca.

Данные второй фазы испытаний IVX-A12 показали, что препарат гарантирует сильный иммунный ответ против РСВ через месяц после вакцинации, подтвердив результаты иммуногенности, полученные в ходе первой фазы испытаний. Также вакцина показала хорошую переносимость.

На рынке США имеются два конкурента. Так, в мае 2023 года FDA одобрило вакцину против РСВ Arexvy от GSK для лиц старше 60 лет, а через месяц разрешило к применению для той же возрастной группы вакцину от Pfizer. При этом в Pfizer успех конкурента объясняют лишь маркетинговыми уловками.

gxpnews