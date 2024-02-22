Ричард Гонсалес покинет пост главы AbbVie спустя 11 лет работы

AbbVie сообщила о грядущих кадровых изменениях в руководстве. Ричард Гонсалес, с 2013 года занимавший пост генерального директора, уступит должность Роберту Майклу, который на данный момент является операционным директором в компании. Изменения вступят в силу 1 июля 2024 года.

70-летний Гонсалес возглавлял компанию с момента ее создания путем выделения из Abbott в 2013 году. Теперь он станет исполнительным председателем совета директоров AbbVie. 53-летний Майкл также работал в AbbVie с момента ее основания и занимал должность финансового директора компании. Он стал главным операционным директором в 2023 году.

За последнее десятилетие AbbVie почти в три раза увеличила выручку от продаж: с $18,8 млрд в 2013 году до $54,32 млрд в 2023-м. Основным драйвером роста стал препарат от ревматоидного артрита Humira, который еще в 2022 году был самым продаваемым в мире лекарством с объемом продаж около $22 млрд.

Humira впервые столкнулась с конкуренцией в США в прошлом году, когда на рынке появилось сразу девять биоаналогов. В начале февраля AbbVie сообщила, что продажи Humira в США в прошлом году упали на 35%, до $12,16 млрд. Тем не менее компания ожидает сохранения широкого доступа к препарату за счет страхового покрытия в 2024 году, что поможет ей достичь продаж в размере $9,6 млрд.

Кроме того, с момента создания AbbVie ее акции выросли более чем на 400%, в результате чего рыночная капитализация компании, по последним данным, составила более $300 млрд.

По данным Reuters, во время своего руководства Гонсалес столкнулся с пристальным вниманием со стороны американских властей, особенно в связи с юридической стратегией AbbVie по защите препарата Humira от конкурентов. «Компания выстроила вокруг препарата стену из более чем 130 патентов, благодаря чему его биоаналоги не появлялись на американском рынке на пять лет дольше, чем в Европе», – говорится в публикации агентства.

gxpnews