В СПбПУ создали препарат, который уменьшает количество метастазов в 10 раз

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новые противоопухолевые соединения на основе тиенопиримидинов для повышения эффективности терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru». Результаты исследования эффективности показали, что количество метастазов меланомы в легких уменьшилось в 10 раз по сравнению с контрольной группой и в 4 раза по сравнению с паклитакселом — наиболее используемым противораковым лекарством. Исследование реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Гистологический анализ не выявил патологических изменений после терапии в основных органах животных. Также исследование показало, что данные соединения безопасны в отношении здоровых животных.

Меланома является самой опасной формой рака кожи, которая может распространяться и на другие органы. Химиотерапия остается одним из основных терапевтических подходов для лечения многих видов рака, включая метастатическую меланому. Однако раковые клетки вырабатывают к ней устойчивость, поэтому поиск новых лекарственных препаратов, которые будут точечно бороться с раковыми клетками, при этом не принося вреда организму — актуальная задача наших дней.

«Разработанные соединения показали свою эффективность при лечении метастазов меланомы в легких. Помимо этого, открываются широкие возможности для дальнейшего поиска и изучения новых эффективных противоопухолевых средств в сочетании с низкой токсичностью лекарственных агентов по отношению к здоровым клеткам и тканям. На данном этапе мы проводим совместные исследования СПбПУ с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова по более детальному изучению безопасности полученных соединений» — рассказал заведующий лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.

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