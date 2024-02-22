С 1 сентября 2023 года Россия не импортировала вакцины для кошек и собак

С начала 2024 года по состоянию на 10 февраля импортные вакцины для кошек и собак в гражданский оборот не вводились, сообщает «ВиЖ», ссылаясь на Россельхознадзор. Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) проанализировала официальные данные Службы и подтвердила, что импортируемые вакцины для мелких домашних животных не вводились в гражданский оборот ещё дольше – с 1 сентября 2023 года.

Пресс-служба АВФАРМ объяснила причину, а именно отсутствием у большинства зарубежных производственных площадок российских сертификатов соответствия GMP ЕАЭС. По закону, если площадка не успела пройти российскую инспекцию, либо не прошла её, с 1 сентября 2023 года продолжать поставки в Россию она не может.

Закон требует, чтобы все предприятия (все стадии производства), которые задействованы в выпуске конкретного препарата, были сертифицированы российскими специалистами. В противном случае такой препарат поставляться в Россию не может. Сейчас российские сертификаты имеют уже 40 зарубежных производственных площадок, однако этого по-прежнему недостаточно.

Большинство зарубежных производителей, выпускающих востребованные рынком товары, остаются «не покрытыми» российским GMP и не могут поставлять продукцию отечественным потребителям – ветеринарным врачам, а также владельцам домашних и сельскохозяйственных животных.

Чтобы исправить ситуацию, зарубежные производители продолжают подавать заявки и проходить российские инспекции, чтобы подтвердить соответствие требованиям правил надлежащей практики. Участниками АВФАРМ к настоящему моменту подали 7 новых заявок на инспекции, которые должны пройти в первом полугодии 2024 года. Их результаты будут известны во второй половине года.

Ранее портал ФАРМПРОМ сообщал о том, что В Думе предложили отменить требования GMP для зарубежных ветпрепаратов. Авторы законопроекта отметили, что с момента прекращения поставок критически значимых препаратов из-за рубежа в сентябре 2023 года отечественная программа импортозамещения в отрасли “отсутствует даже в статусе проекта”.

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