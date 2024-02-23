Центр лекобеспечения объявил девять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в девяти аукционах на поставку коагулянтов, противовирусных, иммунодепрессивных и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), об этом пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил, что принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитом В.

№ МНН, лек. форма и дозировка Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл 2639 мл 250 650,73 661 467 276,47 04.03.2024 2 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл 36 мл 250 650,73 9 023 426,28 22.02.2024 3 Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 9,6 млн МЕ, и/или раствор для подкожного введения, 8 млн МЕ/0,5 мл 516 555ЕД в первичной упаковке (шт.) 1212,97 626 565 718,35 04.03.2024 4 Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 9,6 млн МЕ, и/или раствор для подкожного введения, 8 млн МЕ/0,5 мл 3135 ЕД в первичной упаковке (шт.) 1212,97 3 802 660,95 22.02.2024 5 Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл 750 мл 83,97 62 977,50 22.02.2024 6 Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл 77 000 мл 83,97 6 465 690 28.02.2024 7 Талиглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД 21 600 ЕД 125,40 2 708 640 28.02.2024 8 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 3000 МЕ 36 780 000 МЕ 12,37 454 968 600 06.03.2024 9 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ 56 118 000 МЕ 12,12 680 150 160 06.03.2024

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