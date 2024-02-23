Центр лекобеспечения объявил девять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в девяти аукционах на поставку коагулянтов, противовирусных, иммунодепрессивных и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), об этом пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил, что принимает заявки на участие в 16 аукционах на поставку 11 препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитом В.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл
|2639 мл
|250 650,73
|661 467 276,47
|04.03.2024
|2
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1,0 мл
|36 мл
|250 650,73
|9 023 426,28
|22.02.2024
|3
|Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 9,6 млн МЕ, и/или раствор для подкожного введения, 8 млн МЕ/0,5 мл
|516 555ЕД в первичной упаковке (шт.)
|1212,97
|626 565 718,35
|04.03.2024
|4
|Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 9,6 млн МЕ, и/или раствор для подкожного введения, 8 млн МЕ/0,5 мл
|3135 ЕД в первичной упаковке (шт.)
|1212,97
|3 802 660,95
|22.02.2024
|5
|Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|750 мл
|83,97
|62 977,50
|22.02.2024
|6
|Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|77 000 мл
|83,97
|6 465 690
|28.02.2024
|7
|Талиглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД
|21 600 ЕД
|125,40
|2 708 640
|28.02.2024
|8
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 3000 МЕ
|36 780 000 МЕ
|12,37
|454 968 600
|06.03.2024
|9
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
|56 118 000 МЕ
|12,12
|680 150 160
|06.03.2024