Pfizer подала иск к тюменскому Депздраву из-за закупки «Акситиниба»

«Дочка» американской Pfizer «Агурон Фармасьютикалз Элэлси» подала в суд на департамент здравоохранения Тюмени. Поводом стала государственная закупка онкопрепарата «Акситиниб» на сумму 169 000 рублей. Как сообщили в «РБК Тюмень», в компании посчитали, что закупка несет невосполнимый ущерб.

Конкурс выиграло ООО «Медицинские средства защиты». В своем иске «Агурон Фармасьютикалз Элэлси» потребовала остановить закупку и запретить продавать препараты с МНН акситиниб, пока в 2035 году не истекут патентные права на оригинальный препарат «Инлита» от Pfizer.

Тем не менее Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону Депздрава, указав на отсутствие достаточных доказательств для выполнения требований компании. Решение суда может быть обжаловано.

Аналог препарата «Инлита» (ООО «ОнкоТаргет») введен в оборот в России в декабре 2023 года, с того же момента его начали продавать на госторгах. Pfizer инициировала подачу 12 исков с требованием приостановки продажи дженерика, но решения ни по одному из них на данный момент нет.

Стоимость упаковки из 56 таблеток «Акситиниба» в дозировке 3 мг составляет 41 900 рублей, тогда как цена референтного препарата «Инлита» – 67 800 рублей.

gxpnews