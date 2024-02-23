MHRA отменит безрецептурную продажу кодеина из-за роста смертей от опиоидов

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) объявило, что препарат против кашля Codeine Linctus, содержащий кодеин, будет переведен в категорию лекарств, отпускаемых только по рецепту. Поводом для такого решения стали сообщения о неправомерном использовании лекарства.

Жители Великобритании использовали Codeine Linctus для достижения эффекта эйфории за счет опиоида в составе, в то время как это риск злоупотребления, зависимости и передозировки, вплоть до смертельной.

Codeine Linctus – пероральный раствор, предназначенный для лечения сухого кашля у взрослых. MHRA отмечает, что опиоидные препараты связываются со специфическими рецепторами в головном мозге, которые снижают восприятие боли и одновременно вызывают чувство эйфории, расслабления и седации, что вызывает привыкание и потенциальную зависимость при длительном применении.

При этом данные Управления национальной статистики Великобритании свидетельствуют о том, что ежегодное число смертей, в которых фигурировал кодеин, увеличилось с 88 в 2011 году до 200 в 2021 году.

«Безопасность пациентов – наш главный приоритет. Codeine Linctus – эффективный препарат для лечения длительного сухого кашля, но поскольку он является опиоидом, его неправильное использование и злоупотребление им может иметь серьезные последствия для здоровья», – заявила главный специалист по безопасности MHRA Элисон Кейв.

gxpnews