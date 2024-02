При РНИМУ им. Пирогова создадут фармпроизводство MHRA отменит безрецептурную продажу кодеина из-за роста смертей от опиоидов » Как создавались вакцины от COVID-19 До пандемии COVID-19 ни одна вакцина не разрабатывалась менее чем за несколько лет. Однако после объявления пандемии большинство фармацевтических компаний существенно ускорили эти процессы. К чему это привело и каких результатов удалось добиться различным странам в обзоре GxP News. Китайский Новый год В декабре 2019 года в одной из больниц в Ухане, Китай, был зафиксирован рост случаев пневмонии с тяжелым течением, причины которой оставались неясными. В отчетах китайских органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения говорилось, что у первого пациента симптомы, на тот момент неизвестного вируса, обнаружились 8 декабря 2019 года. Уже в середине января стало известно о первом случае заражения коронавирусом за пределами Китая. Несмотря на усиливающийся контроль со стороны таможенных служб по всему миру, распространение болезни стремительно росло. 30 января вспышка нового коронавируса была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Неожиданный лидер мирового рынка В начале января 2020 года основатель развивающейся немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин прочитал в медицинском журнале The Lancet материал, который убедил его в неизбежности глобальной пандемии из-за ковида. Он призвал своих коллег отменить запланированные отпуска и начать разработку новой вакцины. Так, BioNTech 10 января 2020 года начала свою программу «Проект Lightspeed» по разработке медицинского препарата против нового вируса на основе разработанной ими технологии мРНК. И уже в марте, когда ВОЗ объявила о пандемии, BioNTech получила инвестиции в размере $135 млн от Fosun в обмен на 1,58 млн акций BioNTech и будущие права на разработку и маркетинг вакцины в Китае. В апреле объявила о начале исследований первой фазы своего кандидата в партнерстве с Pfizer, получив от американцев $185 млн на это. Американский фармгигант с 2018-го уже сотрудничал с BioNTech над разработкой мРНК-вакцины от гриппа, но главные исполнительные директора двух компаний не были знакомы лично. Примечательно, что BioNTech передала собственные наработки Pfizer уже на следующий день после переговоров между Угуром Шахином и Альбертом Бурлой без подписания юридических документов. «Было бы очень сложно собрать все юридические документы в контракте, и, если мы начали бы позже, то опоздали бы на поезд», ‒ после рассказывал руководитель Pfizer Альберт Бурла. Через три недели было подписано письмо о намерениях, а официальное коммерческое соглашение между Pfizer и BioNTech на вакцину против COVID-19 было подписано лишь в январе 2021 года. К июлю 2020 года компании уже приступили к исследованию второй и третьей фаз своей мРНК-вакцины. В это же время администрация президента США заключила с Pfizer контракт на $1,9 млрд на поставку 100 млн доз вакцины к декабрю 2020 года и возможность приобретения еще 500 млн доз. Исследования были завершены в ноябре 2020 года, 12 декабря FDA дало согласие на экстренное применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19 в США, 21 декабря EMA одобрило применение вакцины на территории Евросоюза. К концу 2020 года у Pfizer и BioNTech были договоренности о поставке 300 млн доз в ЕС, 120 млн доз в Японию, 40 млн доз в Великобританию, 20 млн доз в Канаду, неустановленное количество доз в Сингапур и 34,4 млн доз в Мексику. Все это привело к необычайно высоким заработкам обеих компаний в 2021, 2022 годах. GxP News писали об этом в отдельном материале. Ложкой дегтя в бочке меда стало то, что о своих правах на обладание технологией мРНК заявили еще несколько компаний. Это стало предметом судебных разбирательств Pfizer/BioNTech с Moderna и CureVac. GxP News писали отдельно о судебных разбирательствах. Начало новой эры вакцинологии Эта технология имела решающее значение для разработки собственной мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 – Spikevax. Moderna начала разработку своей вакцины также в январе 2020 года, когда был опубликован генетический код вируса SARS-CoV-2. Компания практически сразу получила $955 млн от Управления передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA), подразделения Министерства здравоохранения и социальных служб США. Тем самым BARDA профинансировала 100% затрат на доведение вакцины до лицензии FDA. Всего суммарно правительство США выделило $2,5 млрд на финансирование вакцины Moderna. В мае компания уже завершила первую фазу клинических испытаний и получила положительные результаты относительно безопасности и потенциала вакцины. В июне 2020 года Сингапур подписал соглашение о предварительной покупке Moderna, заплатив надбавку к цене, чтобы обеспечить ранний запас вакцин. В июле Moderna начала вторую фазу клинических испытаний. 11 августа 2020 года правительство США подписало соглашение с Moderna о закупке 100 млн доз предполагаемой вакцины. К ноябрю 2020 года у Moderna были соглашения о поставках вакцины с Европейским союзом на 160 млн доз и с Канадой ‒ на 56 млн доз. И в этом же месяце началась третья фаза КИ. 18 декабря 2020 года FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины против коронавирусной инфекции. Таким образом, вакцина Moderna стала первой в мире вакциной на основе мессенджерной РНК (мРНК), получившей авторизацию для экстренного использования. По сути, этот шаг открыл новую эру в вакцинологии. Этот кейс будет оказывать влияние на борьбу с будущими эпидемиями. Всемирная организация здравоохранения заявила, что «данные о безопасности подтверждают благоприятный профиль» и что профиль нежелательных явлений вакцины «не предполагает каких-либо конкретных проблем с безопасностью». Наиболее частыми побочными эффектами вакцины были боль в месте инъекции, усталость, головная боль, миалгия (мышечная боль) и артралгия (боль в суставах). Вакцина Оксфордского университета В отличие от предыдущих вариантов на инновационных технологиях, вакцина Oxford-AstraZeneca представляет собой вирусную векторную вакцину, основанную на модифицированном аденовирусе шимпанзе в качестве вектора. Этот проект был результатом совместных усилий Института Дженнера Оксфордского университета и частной компании Vaccitech. В феврале 2020 года Институт Дженнера начал сотрудничество с итальянской компанией Advent Srl для производства первой партии из 1000 доз вакцины-кандидата для клинических испытаний. Однако после призыва Фонда Гейтса к поиску крупной компании-партнера университет начал сотрудничать с AstraZeneca. Правительство Великобритании призвало Оксфорд работать с AstraZeneca, компанией, базирующейся в Европе, вместо Merck & Co. в США (The Guardian сообщила, что первоначальным партнером стала немецкая группа компаний Merck). По данным анонимных источников The Wall Street Journal, у министров правительства также были опасения, что вакцина, произведенная в США, не будет доступна в Великобритании. Финансовые соображения Оксфорда и дочерних компаний также могли сыграть роль в решении стать партнером AstraZeneca. В мае 2020 года было подписано соглашение о поставке 1 млрд доз вакцины, при этом Великобритания и США зарезервировали значительные объемы. Кроме того, США зарезервировали 300 млн доз, а также право проводить исследования третьей фазы в США. Предварительные данные исследования финансирования вакцины указывают на преобладание государственного финансирования, охватывающего около 97% от общего объема, в том числе средства от правительственных органов, научных институтов и благотворительных организаций. Великобритания стала первой страной, выдавшей временное или экстренное одобрение вакцины Oxford-AstraZeneca. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) начало проверку данных об эффективности и безопасности 27 ноября 2020 года и одобрило ее к использованию 30 декабря 2020 года. Это сделало вакцину второй в Британии, получившей одобрение для использования в национальной программе вакцинации. BBC сообщила, что первый человек, получивший вакцину вне клинических испытаний, был вакцинирован 4 января 2021 года. 29 января 2021 года EMA рекомендовало выдать условное разрешение на продажу вакцины людям в возрасте 18 лет и старше. В последующие дни десятки стран одобрили экстренное применение вакцины. Уже 9 января Букингемский дворец объявил, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский были привиты данной вакциной. Спустя шесть дней вакцину получил и шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия. Однако даже публичные вакцинирования королевских особ новшеством AstraZeneca не смогло остановить дальнейшую лавину сообщений о серьезных побочных эффектах. 3 марта 2021 года Австрия приостановила использование одной партии вакцины после появления тромбов у двух человек, один из которых умер. В одной партии из 1 млн доз было выявлено четыре случая образования тромбов. Хотя причинно-следственной связи с вакцинацией не выявлено, ряд других стран также приостановил внедрение вакцины, ожидая завершения проверки безопасности EMA. В апреле 2021 года EMA завершило проверку и признало необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов как очень редкие побочные эффекты, подтвердив общие преимущества вакцины. Однако это вызвало снижение доверия, и многие страны исключили вакцину из программы иммунизации от коронавируса. Исследование 2021 года показало, что решения о приостановке вакцинации привели к усилению неуверенности в вакцинации на Западе, даже в тех странах, которые не приостановили использование вакцины. Российский опыт Хотя опыт зарубежных компаний в создании вакцин против коронавируса был крайне успешным, первой зарегистрированной вакциной от инфекции стала российская. 21 января 2020 года заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой объявил о начале работы Минздрава России над созданием вакцины против нового коронавируса. Краевой уточнил, что также ведется взаимодействие с китайскими учеными относительно возможности получения биологического материала. В марте 2020 года исследовательский центр «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России сообщил, что начал работу по созданию вакцины против COVID-19. Разработка вакцины, а также доклинические, первый и второй этапы клинических испытаний велись совместно с «48 ЦНИИ» Минобороны России, имевшим опыт разработки подобных вакцин. Среди 18 разработчиков вакцины также были руководители этих научных учреждений: А. Л. Гинцбург и С. В. Борисевич. Первый из них считается «лицом» вакцины и официальным представителем. Российские ученые уже в апреле 2020 года приступили к клиническим испытаниям. Первые данные показали обещающие результаты в активации иммунной системы. Уверенные в разрабатываемой вакцине, российские ученые уже в мае испытали ее на себе. В начале лета стартовали клинические испытания первой и второй фаз на небольшой группе добровольцев. Данные показали безопасность и способность вакцины вызвать иммунный ответ. 11 августа 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против нового коронавируса. Он также отметил, что одна из его дочерей уже была привита этой вакциной и чувствует себя хорошо. В этот же день разработка НИЦЭМ им. Гамалеи была внесена в Государственный реестр лекарственных средств под номером ЛП-006395. Также 11 августа был запущен официальный сайт вакцины, на котором было объявлено, что она была названа «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. Уже в феврале 2021 года вакцина «Спутник V» была зарегистрирована для применения в 20 странах мира. Однако Всемирная организация здравоохранения одобрила российскую вакцину для чрезвычайного использования только летом 2021 года, спустя 10 месяцев после ее готовности. Создание вакцин против коронавирусной инфекции представляет собой значительный момент в истории фармацевтического сектора и медицинской науки в целом. Это произошло благодаря всеобщей мобилизации усилий, огромным финансовым вложениям и необычайно сглаженной работе фармацевтических компаний и правительственных организаций. Полученный навык станет важным ресурсом в борьбе с будущими эпидемиями.