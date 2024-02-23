При РНИМУ им. Пирогова создадут фармпроизводство

На базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова создадут производство высокотехнологичных генотерапевтических лекарств. Для этого на территории учреждения появится новый корпус. Положительное заключение на возведение здания уже получено, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На трех этажах уместятся административные и вспомогательные помещения, комната охраны, склад фармацевтической продукции, лаборатория контроля качества с микробиологической группой и блок наработки биомедицинских клеточных препаратов. Четвертый этаж предназначен для инженерных систем. Кроме того, в здании оборудуют биобанк, оснащенный криохранилищами и низкотемпературными морозильниками для хранения сырья и готовой продукции.

Отмечается, что фасады корпуса будут выполнены в современной стилистике. «Основной композиционный прием – сочетание зеркального фасадного стекла с первого по четвертый этаж с подсечкой на цокольном этаже из глухих плоскостей, выполненных из керамогранита. Стеклянный куб, в котором отражается застройка прошлого века, гармонично вписывается в структуру существующей застройки», – уточняется в сообщении.

gxpnews